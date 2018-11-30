Чистая прибыль ВТБ по МСФО за десять месяцев 2018 года выросла на 67,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 151,9 млрд рублей. За октябрь чистая прибыль банка снизилась на 21,8% по сравнению с октябрем 2017 года и составила 12,2 млрд рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе банка.

Чистые процентные доходы составили 396,5 млрд рублей за десять месяцев 2018 года и 37,9 млрд рублей в октябре 2018 года, увеличившись на 3,6% и снизившись на 2,8% соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года.

Чистые комиссионные доходы составили 75,9 млрд рублей за десять месяцев 2018 года и 6,5 млрд рублей в октябре 2018 года, увеличившись на 1,2% по сравнению с десятью месяцами 2017 года и снизившись на 18,8% по сравнению с октябрем 2017 года.

По состоянию на 31 октября 2018 года совокупные активы группы ВТБ составили 14,65 трлн рублей, увеличившись на 13,1% с начала 2018 года.