Арбитражный суд Забайкальского края на заседании 30 ноября огласил решение о признании Центрально-Европейский Банка несостоятельным (банкротом). Об этом сообщает в пятницу, 30 ноября, Агентство по страхованию вкладов, которое суд назначил конкурсным управляющим.

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Центрально-Европейского Банка 24 августа 2018 года.

Обязательства банка достигают почти 1 млрд рублей, выяснил ЦБ. Из этой суммы на средства клиентов, не являющихся кредитными организациями, приходится на дату отзыва лицензии 349,47 млн, в том числе на счета физлиц и индивидуальных предпринимателей — 10,8 млн.