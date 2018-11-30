Все больше банков вовлечено в сомнительные валютно-обменные операции с наличными, говорится в письме ЦБ, разосланном по банкам 28 ноября. Как отмечает регулятор, зачастую валюту в разных банках покупают одни и те же люди, причем впоследствии они никогда ее не продают — что бы ни происходило с курсом рубля, пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо регулятора.

Как правило, это крупные суммы не менее 100 тыс. долларов за раз, сделки проходят регулярно, иногда ежедневно и даже несколько раз в день, продолжает ЦБ.

Кто эти люди, остается тайной, следует из письма: клиенты, чьи данные фигурируют в документах банка, валюту в нем не покупали. «Опрошенные граждане заявляли, что они не покупали наличную валюту в эти дни в офисах этих банков либо покупали ее, но не в таких суммах», — говорит представитель ЦБ.

Просмотрев видеозаписи из отделений банков, ЦБ выяснил, что кассиры передают валюту таким покупателям в банковских упаковках без пересчета. Операции выявлялись как в крупных, так и в небольших банках.

Такие сделки проводятся для снабжения наличной валютой нелегальных обменников, которые обслуживают теневой сектор экономики, сказал представитель ЦБ. В письме регулятор указал, что в «обменники» обращаются лица со значительными суммами неинкассированной выручки. Также такие операции могут проводиться в «коррупционных и других незаконных целях», указывает регулятор.

ЦБ рекомендовал банкам актуализировать антиотмывочные процедуры — доработать порядок проверки происхождения средств клиентов. Регулятор также напомнил банкам, что они вправе отказать клиенту в выполнении сделки, если тот не предоставляет необходимые документы либо если банк просто усомнился в чистоте его операции. При выявлении таких операций регулятор будет применять «меры надзорного реагирования» в соответствии со ст. 74 закона о Центробанке. В ней указано, что ЦБ может вводить ограничения и запреты для банков, а то и вовсе отозвать лицензию.

Операции обычных граждан по покупке наличной валюты «настройка противолегализационных процедур» не затронет, пообещал изданию представитель ЦБ: меры направлены исключительно на пресечение снабжения валютой теневого сектора.