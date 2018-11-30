Информация, которой делятся в том числе с журналистами бюро кредитных историй (БКИ), является неполной. Такое предупреждение сделал директор департамента микрофинансового рынка Банка России Илья Кочетков на Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности в Санкт-Петербурге.

«Я прошу учитывать, что в бюро кредитных историй зачастую содержится неполная информация. И поэтому так получается, что я читаю средства массовой информации, там написано что-то одно, мои коллеги анализируют и говорят, что трендов, описанных в том или ином интервью, которое дал официальный представитель БКИ, мы не наблюдаем», — прокомментировал он.