Банк России подготовил предложения к законопроекту, которые предусматривают, что все участники финансового рынка во всех поисковых системах Рунета должны быть маркированы в целях подтверждения легальности своего существования. Такой информацией поделился с журналистами директор департамента микрофинансового рынка Банка России Илья Кочетков в кулуарах Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности в Санкт-Петербурге.

Регулятор надеется вынести данные предложения в публичное поле уже в начале 2019 года.

«Определенные переговоры ведутся. Например, с Минфином у нас уже есть так называемая предварительная проговоренность. С депутатами по этому вопросу пока не общались», — уточнил Кочетков.

Он также отметил, что эти предложения получили принципиальное одобрение председателя ЦБ.

Кочетков надеется, что закрепление данных предложений в российском законодательстве сократит серый рынок МФО.