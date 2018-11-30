Стоимость чистых активов паевых инвестиционных фондов для неквалифицированных инвесторов увеличилась в III квартале на 0,6% до 770,1 млрд рублей. Об этом свидетельствует отчетность фондов, опубликованная на сайте Банка России.

Темп прироста стоимости чистых активов ПИФов замедлился на фоне снижения темпов роста стоимости чистых активов открытых ПИФов (до 4,7% в III квартале с 16,5% кварталом ранее) и уменьшения стоимости чистых активов закрытых ПИФов (минус 2,4% за квартал). «Низкие темпы роста СЧА ПИФов были, в частности, обусловлены изменением рыночной конъюнктуры. Наибольшую долю в структуре ПИФов занимают долговые ценные бумаги , которые упали в цене», — поясняет регулятор.

В ЦБ также напоминают, что в сентябре 2018 года начали торговатьcя паи первого в России биржевого ПИФа, который следует индексу Московской биржи полной доходности «брутто». Стоимость чистых активов этого ПИФа на конец III квартала составила 212,8 млн рублей.



Общее количество владельцев паев ПИФов для неквалифицированных инвесторов увеличилось за III квартал на 2,3% (до 1,6 млн) в первую очередь за счет притока клиентов в открытые ПИФы (плюс 6,8%, до 0,6 млн).