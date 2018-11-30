При этом нельзя сказать, что жалобы на участников микрофинансового сектора прекратились или «тренд развернуло».
Большую часть жалоб на микрофинансовые организации составляют жалобы на взыскание. За десять месяцев 2017 года на них приходилось 50% от общего числа жалоб, а за десять месяцев 2018-го — уже 69%. Однако в целом темп прироста всех видов жалоб на микрофинансовые институты (МФО, КПК, СКПК, ломбарды) снижается год от года. Об этом сообщил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута, выступая на Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности в Санкт-Петербурге.
«Если в 2017 году по сравнению с 2016 годом за те же десять месяцев прирост составлял 114% по МФО и 170% по КПК, то за десять месяцев этого года он снизился до 110% по МФО И 107% по КПК, — сказал Мамута. — В абсолютном выражении прирост жалоб на микрофинансовые институты идет медленнее, чем растут жалобы на кредитные организации. На банки они выросли за тот же период на 117%».
При этом, уточнил Мамута, нельзя сказать, что жалобы на участников микрофинансового сектора прекратились или «тренд развернуло».
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