Большую часть жалоб на микрофинансовые организации составляют жалобы на взыскание. За десять месяцев 2017 года на них приходилось 50% от общего числа жалоб, а за десять месяцев 2018-го — уже 69%. Однако в целом темп прироста всех видов жалоб на микрофинансовые институты (МФО, КПК, СКПК, ломбарды) снижается год от года. Об этом сообщил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута, выступая на Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности в Санкт-Петербурге.



«Если в 2017 году по сравнению с 2016 годом за те же десять месяцев прирост составлял 114% по МФО и 170% по КПК, то за десять месяцев этого года он снизился до 110% по МФО И 107% по КПК, — сказал Мамута. — В абсолютном выражении прирост жалоб на микрофинансовые институты идет медленнее, чем растут жалобы на кредитные организации. На банки они выросли за тот же период на 117%».

При этом, уточнил Мамута, нельзя сказать, что жалобы на участников микрофинансового сектора прекратились или «тренд развернуло».