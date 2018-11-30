Записи о более чем 10 тыс. счетов, которые используются мошенниками для вывода денег, внесены в автоматизированную антифрод-систему ЦБ РФ (база данных об операциях по переводу денежных средств без согласия клиента), сообщил первый заместитель директора департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев на конференции Skolkovo Cyberday.

«До недавнего времени все знали, что банки обменивались информацией о счетах тех физических или юридических лиц, через которые выводили ворованные деньги, — рассказал Сычев. — Мы этот обмен легализовали путем внесения изменений в законодательство. С апреля по август [2018 года] мы сумели запустить саму систему, и с августа по ноябрь в этой системе [появилось] более 10 тысяч записей о счетах, через которые злоумышленники пытаются выводить ворованные деньги. Коллеги активно пользуются этой базой и видят, как их клиенты защищены от того, чтобы их деньги уходили на такие счета».

База функционирует в рамках автоматизированной системы обработки инцидентов (АСОИ), к которой подключены все российские банки.