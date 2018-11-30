Банковская Группа ЗЕНИТ показала положительный финансовый результат за 9 месяцев 2018 года в размере 703 млн рублей. Чистые операционные доходы за девять месяцев 2018 года выросли на 11,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 7 195 млн рублей.

Ключевыми факторами положительного финансового результата стали рост чистых процентных доходов на 3,5%, несмотря на продолжающееся общее снижение ставок на рынке и меньшие расходы на резервы (совокупное снижение по всем статьям, отражающим изменение кредитного риска финансовых инструментов, составило 12% или 263 млн рублей).

В результате удешевления ресурсной базы, а также повышения доходности операций чистая процентная маржа (NIM) Группы увеличилась с 3,4% в 2017 году до 3,7% (в годовом выражении) по результатам девяти месяцев 2018 года.

Группа продолжает снижать зависимость от фондирования, привлекаемого на долговых рынках капитала. Доля средств, привлеченных путем выпуска долговых ценных бумаг, в совокупных обязательствах сократилась до 3,7% по состоянию на 30 сентября 2018 года по сравнению с 7,5% на 31 декабря 2017 года.

Группа продолжает начатые в 2017 году меры по повышению качества кредитного портфеля, что позволяет сохранять расходы на создание резервов (COR) на уровне 2017 года (1,8% за 9 месяцев 2018 года при уровне 2% по результатам 2017 года). Доля кредитов второй и третьей стадии в соответствии с МСФО 9 в общем кредитном портфеле снизилась и составила 15% (против 29% на 1 января 2018 года), отношение таких кредитов к капиталу составило 101% (против 198% на начало года).

Группа существенно нарастила объем пассивов за счет средств клиентов (рост составил 7,6% за 9 месяцев 2018 года).

Банковская группа ЗЕНИТ поддерживает высокие показатели достаточности капитала. Общий норматив достаточности капитала в соответствии с требованиями Базельского соглашения составил 15,0%, норматив достаточности капитала первого уровня — 9,9% (при нормативных значениях 8,0% и 6,0%, соответственно).

Коэффициент отдачи на капитал (ROE) за девять месяцев 2018 года составил 3,8%, при этом все ключевые показатели соответствовали или превышали целевые уровни, заложенные в трехлетней стратегии развития.

Динамика кредитных рейтингов Банка ЗЕНИТ

В декабре 2017 года рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) присвоило рейтинг кредитоспособности Банку ЗЕНИТ на уровне ruА-. По рейтингу установлен «стабильный» прогноз.

20 февраля 2018 Международное агентство Moody's Investors Service подтвердило банку рейтинг долгосрочных депозитов в иностранной валюте на уровне «Ba3» и изменило прогноз по рейтингу с негативного на позитивный.

В декабре 2017 Международное агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте на уровне «ВВ» со стабильным прогнозом.