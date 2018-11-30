Банк «Возрождение» запустил вклад в рублях «Новогодние традиции». Преимуществами вклада являются максимальная ставка по вкладу – 7,4%, минимальный взнос – 50 тыс. рублей и ежемесячная выплата процентов.

Срок размещения вклада предлагается на выбор – 181 день или 367 дней. Процентная ставка на срок 181 день составляет 7,0%, на срок 367 дней ­– 7,4% (с учетом капитализации процентов – 7,1% и 7,66% соответственно).

Довложения и частичные снятия не предусмотрены. По выбору клиента возможно капитализировать проценты или зачислять на иной счет, открытый в Банке. По вкладу предусмотрена автоматическая пролонгация.