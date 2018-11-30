Наблюдательный совет банка «Санкт-Петербург» на заседании 29 ноября принял решение утвердить дивидендную политику в новой редакции. В документе закреплено намерение банка направлять на выплату дивидендов по обыкновенным акциям не менее 20% чистой прибыли отчетного года по МСФО (по данным аудированной консолидированной отчетности, с учетом имеющегося в распоряжении свободного капитала), сообщили в банке в пятницу, 30 ноября, пояснив, что последние четыре года дивиденды выплачивались в размере 20% чистой прибыли по РСБУ.

Переход на практику выплаты дивидендов от чистой прибыли по МСФО осуществляется в рамках комплексной программы по повышению рыночной капитализации , утвержденной наблюдательным советом банка в октябре 2018 года. Как ранее объявлял банк, программа также предусматривает рассмотрение вопроса о выкупе акций как минимум дважды в год, в зависимости от рыночной цены и наличия свободного капитала, при этом банк подтверждает свое намерение осуществлять погашение выкупленных акций.

«Решение утвердить новую дивидендную политику и перейти на выплаты дивидендов от чистой прибыли по МСФО сделано в соответствии с лучшей рыночной практикой и повышает привлекательность акций банка. Вместе с тем это знак признательности нашим инвесторам, значительно увеличивающий дивидендную доходность и открывающий новую страницу в наших взаимоотношениях с рынком», — комментирует председатель правления банка «Санкт-Петербург» Александр Савельев.



Отметим, что, в частности, по итогам девяти месяцев текущего года чистая прибыль банка «Санкт-Петербург» по РСБУ составила 3,1 млрд рублей, по МСФО — 6,5 млрд рублей.