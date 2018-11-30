В последнее время в сегменте онлайн-кредитования на микрофинансовом рынке отмечается двукратный рост жалоб, отметил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута в рамках своего выступления на Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности в Санкт-Петербурге.

«В основном жалобы связаны с тем, что человек считает, что он не получал микрозаем, что микрозаем был получен по его персональным данным кем-то другим», — уточнил Мамута.

Он также отметил стремительный рост жалоб на несоблюдение некоторыми МФО условий об ограничении на начисление процентов и предельный размера долга.

«С прошлого года работает норматив «два икс», который говорит, что в случае достижения двукратного превышения долга над телом долга и невозможности заемщика обслуживать этот долг начисление процентов должно прекращаться», — напомнил Мамута.