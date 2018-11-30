Центробанк планирует в следующем году подключить все российские кредитные организации к проекту «Операционный день», который, в том числе, позволит бороться с забалансовыми вкладами. Сейчас уже действует пилотный проект с участием десяти кредитных организаций, сообщила журналистам заместитель председателя Банка России Ольга Полякова.

«Сейчас у нас действует пилотный проект. В нем участвуют десять кредитных организаций, которые ежедневно передают нам эту информацию. С первого квартала следующего года мы планируем этот список расширить до 30 кредитных организаций. В настоящее время мы в процессе рассмотрения возможности организации и создания реестра вкладов», — сказала она, уточнив, что до конца 2019 года все российские кредитные организации будут подключены к указанному проекту.

Центральный Банк начал проект «Операционный день» в начале этого года. Проект предполагает сбор учетно-операционной информации (информации операционного дня) и является шагом к дата-центричному подходу в формировании отчетности, который подразумевает сбор первичной информации и ее последующий анализ на стороне Банка России. Такой переход к сбору данных в среднесрочной перспективе позволит устранить избыточность и дублирование в отчетных формах, повысить достоверность и качество отчетных данных, снизить нагрузку на банк за счет сокращения отчетных форм.