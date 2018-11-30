Вводимые регулятором новации на микрофинансовом рынке, включая сокращение предельного уровня задолженности заемщика и ограничение по ежедневной процентной ставке, могут привести к росту количества «черных» кредиторов. Об этом заявил директор департамента микрофинансового рынка Банка России Илья Кочетков на Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности в Санкт-Петербурге.

«Мы осознаем, что наши действия, возможно, повлекут в той или иной степени увеличение количества «черных» кредиторов и их предложений рынке», — заметил Кочетков.

Чтобы снизить подобный риск, законодательно будут предусмотрены нормы, согласно которым «черные» кредиторы будут лишены права требовать исполнения обязательств по потребительским займам. Кроме того, планируется нормы об ограничении возможности уступки прав требований по договору потребительского займа.

По оценкам ЦБ, доля участников микрофинансового рынка, которых затронут будущие ограничения, снизилась с начала этого года с 26% до 20%.