Массовая практика создания лже-сайтов встречается у банков.
Регулятор сталкивался с несколькими случаями подделки сайтов легальных микрофинансовых организаций (МФО), но подобной массовой практики не наблюдает. Об этом сообщил журналистам директор департамента микрофинансового рынка Банка России Илья Кочетков в кулуарах Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности в Санкт-Петербурге.
По словам Кочеткова, есть микрофинансовые бренды, под которые некоторые мошенники стараются мимикрировать, в том числе создавая интернет-сайты с предложениями продуктов и услуг для населения.
«Но как массовая практика это чаще встречается у банков», — уточнил Кочетков.
Оценить:
Нет комментариев