Регулятор сталкивался с несколькими случаями подделки сайтов легальных микрофинансовых организаций (МФО), но подобной массовой практики не наблюдает. Об этом сообщил журналистам директор департамента микрофинансового рынка Банка России Илья Кочетков в кулуарах Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности в Санкт-Петербурге.

По словам Кочеткова, есть микрофинансовые бренды, под которые некоторые мошенники стараются мимикрировать, в том числе создавая интернет-сайты с предложениями продуктов и услуг для населения.

«Но как массовая практика это чаще встречается у банков», — уточнил Кочетков.