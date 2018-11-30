Агентство по страхованию вкладов, осуществляющее с 24 октября 2018 года расчеты с клиентами столичного ПИР Банка, по состоянию на 30 ноября выплатило вкладчикам 1,65 млрд рублей, что составляет 93% общей страховой ответственности агентства по данному банку. Информация о ходе выплат опубликована на сайте АСВ.

Выплаты производятся через Россельхозбанк.



Ранее агентство сообщало, что за компенсациями на сумму около 1,8 млрд рублей могут обратиться порядка 2,6 тыс. вкладчиков ПИР Банка, чья лицензия была отозвана 12 октября текущего года.