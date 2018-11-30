Агентство по страхованию вкладов увеличило процент удовлетворения с 14,38% до 16,36% суммы установленных требований кредиторов ИнтехБанка.

Как напоминает TatCenter , ранее по 3 июня 2019 года был продлен срок проведения расчетов с кредиторами первой очереди, требования которых включены в реестр требований кредиторов, проводимых с 29 сентября 2017 года.

«В указанный период будут осуществлены расчеты с кредиторами первой очереди по вновь установленным требованиям», — сказано в реестре сведений о банкротстве.