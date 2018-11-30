Средний размер банковского вклада в России без учета счетов с суммой до 1 тыс. рублей на 1 октября 2018 года составил 170,4 тыс. рублей. По сравнению с началом года показатель увеличился на 7,1%, сообщает Агентство по страхованию вкладов в материале «Анализ рынка вкладов физических лиц за январь — сентябрь 2018 года».

Наиболее высокие темпы роста по объему и количеству показывают вклады в сумме от 1,4 млн до 3 млн рублей. Так, с начала года их общий объем вырос на 10,5%, а количество — на 11%. Вклады в размере от 1 млн до 1,4 млн и свыше 3 млн рублей показали рост на 8% и 8,9% по сумме и на 7,9% и 11,1% по количеству соответственно. Объем вкладов в размере от 100 тыс. до 1 млн рублей увеличился на 1,2%, но число таких счетов уменьшились на 0,2%. Совокупный объем вкладов в размере менее 100 тыс. рублей уменьшился на 7,8%, а их количество выросло на 0,5%.

Также АСВ проанализировало валютную и срочную структуру вкладов, в том числе подсчитало, что в январе — сентябре 2018 года доля депозитов в иностранной валюте увеличилась на 0,5 процентного пункта — с 20,6% до 21,1%.



Доля долгосрочных вкладов (со сроком свыше одного года) уменьшилась с 41,2% на 1 января до 40,2% на 1 октября 2018 года, а вкладов, размещенных на срок до года, — с 37,8% до 37%. При этом доля вкладов до востребования выросла с 21% до 22,8%.