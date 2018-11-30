Объем средств населения в банках РФ за период с 1 января по 1 октября 2018 года увеличился на 947 млрд рублей, или 3,6%, и составил 26 трлн 934,4 млрд рублей. Такие данные приводит в пятницу Агентство по страхованию вкладов в материале «Анализ рынка вкладов физических лиц за январь — сентябрь 2018 года».

Как уточняется, в 2017-м увеличение за аналогичный период составило 561,7 млрд рублей, или 2,3%. Без влияния валютной переоценки рост объема вкладов в январе — сентябре 2018 года равнялся 1%.

Объем сберегательных сертификатов на предъявителя в отчетном периоде уменьшился на 151,3 млрд рублей, или 39%, — до 236,5 млрд. В дальнейшем снижение показателя продолжится, поскольку выпускаемые с 1 июня 2018 года сберегательные сертификаты могут быть только именными ценными бумагами, а их предъявительская форма упразднена, указывают в АСВ.

Сумма вкладов индивидуальных предпринимателей на 1 октября 2018 года составила 532,8 млрд рублей (2% общей суммы вкладов физических лиц), увеличившись за январь — сентябрь на 73,3 млрд рублей, или 16%.

Общий объем застрахованных средств в банках за январь — сентябрь 2018 года вырос на 1 трлн 176,3 млрд рублей, или 4,5%, до 27 трлн 209,3 млрд.

Также сообщается, что размер страховой ответственности АСВ (потенциальных обязательств по выплате страхового возмещения) за девять месяцев 2018 года уменьшился на 1,3 процентного пункта — до 67,9% всех застрахованных вкладов. Без учета Сбербанка размер страховой ответственности агентства уменьшился на 1,6 п. п. — до 62,5%.



Доля 30 крупнейших банков по объему вкладов населения за девять месяцев 2018 года выросла на 1,6 п. п. и достигла 88,6%. При этом доля Сбербанка в отчетном периоде, напротив, снизилась — c 46,1% до 44,5%.