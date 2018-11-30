В период с января по июль 2018 года в России наблюдалось снижение доходности вкладов физических лиц, а в августе и сентябре — рост ставок. Мониторинг процентных ставок по вкладам в 100 крупнейших розничных банках показывает, что в целом по итогам девяти месяцев 2018 года большая часть банков (86) понизили ставки, сообщает Агентство по страхованию вкладов в материале «Анализ рынка вкладов физических лиц за январь — сентябрь 2018 года».

Соответственно, в 11 банках из 100 ставки увеличились, в трех — остались на прежнем уровне.

В результате по рублевым годовым вкладам размером 1 млн рублей средний уровень ставок, взвешенных по объему вкладов, с начала года увеличился на 0,1 процентного пункта (до 6,5% годовых). Средний невзвешенный уровень процентных ставок по аналогичным вкладам снизился на 0,7 п. п. и при этом также составил 6,5%.

Напомним, что, по данным ЦБ, средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях за вторую декаду ноября достигла 7,32% — это самый высокий уровень с конца 2017 года.

Также Центробанк рассчитывает среднее значение максимальных ставок банков, привлекающих две трети средств населения, — базовый уровень доходности вкладов. К этому уровню привязан размер взносов в фонд страхования вкладов: при превышении ориентира более чем на 2 п. п. взнос повышается. На 1 октября 2018 года базовая доходность рублевых вкладов (показатель на эту дату служит ориентиром на ноябрь) сроком от полугода до года составляла порядка 7,47%.



В середине сентября этого года ключевая ставка Банка России была повышена на 0,25 п. п., до 7,5% годовых, что стало первым повышением ставки с декабря 2014 года.