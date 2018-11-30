Сегодня мы не видим поводов для продолжения укрепления рубля – одной растущей нефти для этого недостаточно, и российская валюта вряд ли пройдет вниз отметку 66 рублей за доллар, сообщает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.

«Более того, под вечер может начаться традиционное сокращение рублевых позиций и лонгов по акциям. И если внешний фон к вечеру из нейтрального не станет позитивным, то распродажи рублевых активов могут усилиться», - поясняет Антонов.

По словам аналитика Альпари Владислава Антонова, если нефть продолжит дорожать на торгах в Азии, курс доллара сохранит нисходящее движение до 65,85 рубля.

«При текущих ценах на нефть стоит ожидать консолидации на уровне 66,21 рубля или коррекции в район 66,55 рубля. По паре евро/рубль поддержка расположена на уровне 74,85 рубля. На фоне растущей нефти евро будет торговаться на отметке 75 рублей», - прогнозирует аналитик.

«Вялая динамика нефти утром пятницы не окажет никакого влияния на рубль при открытии торгов, а вот информация о том, что в рамках саммита G20, который сегодня начнется в Аргентине, встреча Путина и Трампа не состоится, может оказать давление на котировки рубля. Ожидаемый дневной диапазон торгов для доллара США составляет 65,5-66,9 рубля, для европейской валюты — 74,6-76,2 рубля», - комментирует старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.