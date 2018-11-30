Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг БайкалИнвестБана на уровне «B-(RU)» со статусом «Рейтинг на пересмотре — развивающийся». Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.

«Кредитный рейтинг БайкалИнвестБанка обусловлен слабым бизнес-профилем в сочетании с адекватной достаточностью капитала, адекватной позицией по ликвидности, нейтральной оценкой риск-профиля, а также удовлетворительной структурой фондирования. Присвоение статуса «Рейтинг на пересмотре — развивающийся» по кредитному рейтингу Банка обусловлено ожидаемой реорганизацией Банка в форме присоединения к нему банка «Реалист», — говорится в сообщении.

БайкалИнвестБанк в масштабах российского банковского сектора имеет незначительную долю рынка, однако на региональном уровне банк обладает адекватными рыночными позициями и имеет устойчивую базу заемщиков среди золотодобывающих компаний. АКРА отмечает достаточно высокую диверсификацию операционного дохода Банка.

Кредитный портфель БайкалИнвестБанка характеризуется умеренной долей проблемных и безнадежных ссуд и приемлемой концентрацией на десяти крупнейших группах заемщиков. Позиция по ликвидности банка и буфер абсорбции убытков оцениваются агентством как адекватные.

К позитивному рейтинговому действию могут привести: снижение доли проблемных и безнадежных ссуд, усиление конкурентных позиций в ключевых сегментах и снижение концентрации источников фондирования.

К негативному рейтинговому действию могут привести снижение нормативов достаточности капитала, ухудшение качества кредитного портфеля и ухудшение позиции по ликвидности.

К снятию статуса «Рейтинг на пересмотре» может привести предоставление существенной для уточнения оценки собственной кредитоспособности и финального кредитного рейтинга информации по результатам реорганизации банка.