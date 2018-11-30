Получить повышенный доход сможет каждый 25-ый клиент, оформивший срочный вклад во время акции «Счастливая неделя».

Акция продлится до 6-го декабря включительно. Участниками становятся все клиенты, оформившие на год вклад «Юбилейный» по ставке 6.5%. Открыть его можно в подразделениях банка или с помощью личного кабинета в «Ак Барс Онлайн» . На счет можно внести сумму от 500 тыс. до 5 млн рублей. По итогам акции вкладчики под номерами, кратными 25, станут призерами и получат повышенную ставку 9% годовых.

Подробные условия акции смотрите на сайте .