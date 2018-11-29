Если CEO криптовалютной платформы AriseBank Джаред Райс, обманувший сотни инвесторов на 4 млн долларов, в связи с чем ему предъявлены обвинения по трем эпизодам мошенничества с ценными бумагами и трем эпизодам мошенничества с использованием электронных средств связи, будет признан виновным, ему грозит до 120 лет тюремного заключения, сообщила прокуратура Северного округа штата Техас.

Райс также обвиняется в том, что он лгал касательно привлечения «600 млн долларов в течение нескольких недель» путем проведения начального размещения монет (ICO). Кроме того, он потратил деньги инвесторов на собственные нужды, такие как оплата проживания в отелях, еды и одежды, сообщает Ttrcoin .

В январе против Райса и сооснователя его компании Стэнли Форда обвинение также выдвинула Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) за предполагаемое мошенничество и выпуск незарегистрированных ценных бумаг в процессе ICO.