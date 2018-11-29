ВТБ не рассматривает использование технологии блокчейн, об этом заявил старший вице-президент ВТБ Дмитрий Снесарь на форуме ВТБ «Россия зовет!».

«Я лично, это мое мнение, я считаю, что блокчейн не имеет коммерческого применения... ВТБ, я могу смело сказать, пока на эту технологию не смотрят, может быть, наша ошибка, и нас история рассудит, и будем рвать на себе волосы, но пока что я не вижу коммерческого применения данной истории», — пояснил он.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что блокчейн сейчас массово не используется, есть много запущенных стартапов и экспериментов, но для развития технологии нужно время. По мнению Грефа, с использованием блокчейна существует большое количество технологических проблем, связанных тем, что технология незрелая.