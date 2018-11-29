Если еще неделю назад взгляд по рублю удивлял оптимизмом, то произошедший в воскресенье конфликт в Керченском проливе между Россией и Украиной спутал все карты. Рубль ослаб до 67 руб./$ в связи с вновь вернувшимися опасениями санкций, а встреча В.Путина и Д.Трампа оказалась под угрозой срыва. Дополнительно к этому ЦБ РФ объявил о возможном возврате 15 января на рынок с покупками валюты для Минфина. Торговый диапазон на неделю представляется как 66,0-68,5 руб./$.

Д.Пауэлл успокоил рынки, заявив, что ФРС близка к нейтральной политике: Ситуация на фондовом рынке США стабилизировалась на этой неделе, чему в немалой степени способствовал вчерашний комментарий председателя ФРС Д.Пауэлла о том, что ставка ФРС сейчас уже близка к нейтральному уровню. Этот комментарий противоречит его недавним высказываниям о том, что ФРС продолжит достаточно жесткую монетарную политику, однако он был воспринят рынками крайне позитивно: индекс S&P 500 вырос более чем на 2% за вчерашний день. Хотя вероятность повышения ставки ФРС в декабре все также оценивается рынком более чем в 75%, паре евро/доллар удалось отыграть падение с локальных минимумов 1,128, вернувшись к уровню 1,138 евро/$. Ближайшим серьезным уровнем сопротивления видится отметка 1,143 евро/$.

Фунт проигнорировал согласование ЕС формата «мягкого» Brexit: Как и ожидалось, ЕС согласовал план «мягкого» Brexit на прошедшем в прошлое воскресенье саммите, однако фунт проигнорировал этот факт, оставаясь под давлением внутренних политических противоречий. Следующий этап – согласование плана Brexit в парламенте Великобритании, но участники рынка уже начинают сомневаться в его одобрении, что создает неопределенность в динамике британской валюты. Ближайшим важным уровнем сопротивления для пары фунт/$ является отметка 1,29.

Цены на нефть опустились ниже уровня в 60 $/барр.: Нефть марки Brent предпринимала на неделе попытку повышательной коррекции, однако уже вчера оказалась вблизи годового минимума на уровне 58,5 $/барр. Негативные настроения связаны с растущими уже 10-ю неделю подряд запасами нефти в США, которые увеличились на 3,5 млн барр. на этой неделе при прогнозе роста всего на 1 млн барр. Обеспокоенность на рынке также связана с тем, что, согласно предварительным данным, добыча нефти в Саудовской Аравии в ноябре достигла исторически рекордного уровня в 10,8-10,9 млн барр./сут. Ключевым событием для рынка нефти будет полугодовой саммит ОПЕК+ в следующий четверг (6 декабря), главной темой которого будет вопрос продления соглашения по ограничению добычи нефти.

Из-за конфликта России с Украиной в Керченском проливе рубль вновь под давлением: Если еще неделю назад взгляд на рубль был достаточно оптимистичным, то уже на этой неделе ситуация поменялась. Рубль ослаб с 65,5 до 67,5 руб./$ в результате конфликта между Россией и Украиной в Керченском проливе. Эскалация геополитической напряженности вновь вернула опасения санкций на повестку дня, особенно с учетом того, что президент США Д.Трамп не исключил отмены встречи с В.Путиным, планируемой 1 декабря, согласно официальным данным правительства России. Еще одним событием, оказавшим негативное влияние на курс рубля стали вчерашние комментарии главы ЦБ РФ Э.Набиуллиной о том, что регулятор может вернуться на валютный рынок с регулярными покупками валюты для Минфина уже 15 января. Тем не менее, не стоит воспринимать данную новость как однозначно негативную, т.к. в условиях низких цен на нефть объем покупок валюты в 1К19 может составить всего $12-16 млрд, или по $3-4 млрд в месяц, что недостаточно, чтобы сильно повлиять на курс рубля. Что касается покупки примерно $30 млрд, отложенной при изменении бюджетного правила в сентябре 2018 г., то она будет растянута на следующие три года. Торговый диапазон на неделю нам представляется как 66,0-68,5 руб./$.