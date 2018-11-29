Банковские пластиковые карты с появлением мобильного телефона стали пережитком прошлого, заявил старший вице-президент ВТБ Дмитрий Снесарь на форуме ВТБ «Россия зовет!».

«Говоря о банковском пластике, как мне кажется, с появлением мобильного телефона банковский пластик — это, честно говоря, уже пережитки прошлого, все... карты могут быть выпущены в виртуальном формате, и надеюсь, что мы скоро про пластик вообще забудем», — сказал он.

Ранее, в октябре, первый зампред Сбербанка Лев Хасис заявил, что необходимость в использовании пластиковых карт в скором времени исчезнет благодаря распространению технологии NFC, которая позволяет производить оплату в том числе с помощью смартфона, а также благодаря запуску виртуальных банковских карт.