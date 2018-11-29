Перевести наличные на карту Сбербанка теперь можно в салонах «Евросети». Для этого необходимо знать номер телефона, к которому привязана карта, или номер карты, говорится в сообщении банка на странице соцсети «ВКонтакте».



Деньги зачисляются мгновенно.



«Переводить деньги можно на любые рублевые карт ы , кроме бизнес-карт для предпринимателей. Комиссию платит отправитель: 1,5% от суммы, но не менее 50 и не более 1 000 рублей. Скоро вносить наличные на карты по номеру телефона можно будет и у других наших партнеров», — отмечается в сообщении.