Крупнейший производитель и экспортер микроэлектроники в России компания «Микрон» совместно с ведущим российским производителем RFID-идентификаторов и считывателей СКУД компанией ISBC представляет первую российскую систему контроля и управления доступом (СКУД) с российскими стандартами шифрования для объектов критической информационной инфраструктуры и государственных информационных систем.

Система ESMART® Доступ ГОСТ, предназначена для обеспечения безопасности и защиты от несанкционированного проникновения на объекты, говорится в сообщении компании «Микрон». Функционал включает бесконтактную идентификацию по смарт-картам, интеграцию с двухфакторной аутентификацией на ПК, а также защиту электронной подписи документов.

При этом система отличается высокой безопасностью за счет аппаратного шифрования с использованием отечественных алгоритмов. Защита от перехвата сигнала по воздуху, клонирования и взлома карты обеспечена шифрованием данных между считывателем и идентификатором, диверсификацией ключа шифрования, MAC подписи и защиты от replay атак.