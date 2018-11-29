Госкомпания «ДОМ.РФ» при участии специалистов Банка России разработала стандарт ответственного жилищного кредитования, пишут «Известия» со ссылкой на документ. Его цель — сформировать публичные и прозрачные правила взаимодействия банка и заемщика при выдаче кредита.



Как отмечается в презентации к стандарту, ключевыми проблемами ипотечного рынка стали большой срок обслуживания кредита, нагнетание страхов у потенциальных заемщиков и смещение законодательства в пользу кредитора (сложности формулировок, уступка, реструктуризация). Заемщики зачастую не читают договоры и не знают, что делать в сложной ситуации.



Стандарт описывает основные этапы жизненного цикла ипотечного займа — от требований к участникам и условиям кредитования до обслуживания дефолтных займов. Так, на этапе продвижения банк должен будет предоставить максимальный объем информации клиенту и убедиться, что он адекватно оценивает принимаемые на себя риски. В общие сведения кредитору рекомендовано включать и данные о налоговых вычетах, материнском капитале, программах льготного кредитования. Также банк должен будет сообщить гражданину о возможной реструктуризации в случае возникновения у него проблем.

Досудебное урегулирование долга должно стать приоритетом над его досрочным истребованием и взысканием объекта ипотеки, то есть жилья. В документе подчеркивается, что в ходе урегулирования задолженности кредитор в любом случае сотрудничает с заемщиком, независимо от доходности кредита. Реструктуризация ипотечного займа — это временная мера, направленная на поддержку клиента в сложный период. Она должна быть экономически целесообразной как для должника, так и для кредитора.

Как пояснили в «ДОМ.РФ», цель стандарта — повысить прозрачность выдачи ипотеки для заемщиков, сформировать нормы и правила взаимодействия всех участников рынка, а также создать механизм поддержки качества портфелей. Документ носит рекомендательный характер, присоединиться к стандарту банк сможет добровольно. Вести реестр таких банков будет «ДОМ.РФ».

Окончательную версию стандарта планируется представить в конце 2018 — начале 2019 года. Пока основные положения документа обсуждаются с Банком России и крупнейшими участниками рынка.

Появление стандарта ответственного ипотечного кредитования — весьма полезная инициатива, особенно в период активизации спроса населения на жилищные займы, полагают эксперты. Однако у новации есть и обратная сторона, отмечают участники рынка. Они не исключают, что внедрение стандарта может привести к росту затрат банков, а в итоге — и повышению стоимости услуг для клиентов.

