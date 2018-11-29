Авиапассажиры в российских аэропортах получат возможность проходить на досмотр и в самолет по смартфонам, а не по бумажным посадочным талонам. Норма может заработать уже в 2019 году, пишут «Известия» .



По новым правилам авиаперевозчик может оформить посадочный талон в виде штрихкода и направить его на электронный носитель (смартфон, планшет) пассажира. При прохождении досмотра сотрудники отсканируют документ прямо с экрана устройства.

Соответствующий приказ Минтранса разрабатывается с 2017 года. В сентябре прошлого года ведомство сообщило, что утвердило изменения. Документ был отправлен на регистрацию в Минюст, но тот вернул его на доработку из-за разногласий с МВД. Там изданию заявили, что в феврале 2018 года нормативные правовые акты Минтранса обсуждались на совещании, где были высказаны замечания и предложения МВД. Теперь документ согласован ведомством.

В пресс-службе Минтранса газете сказали, что «документ находится в работе».

Аэропорты просят ускорить процесс: во многих странах уже действуют такие системы, они отвечают всем требованиям безопасности и позволяют быстрее пройти регистрацию и посадку на рейс. Гендиректор ассоциации «Аэропорт» гражданской авиации Виктор Горбачев направил в адрес главы Минтранса Евгения Дитриха письмо, в котором попросил устранить коллизию, которая возникла при применении норм регистрации и предполетного досмотра пассажиров.

Суть коллизии в том, что действующее законодательство предусматривает две взаимоисключающие нормы. По одной из них электронный посадочный талон имеет ту же юридическую силу, что и распечатанный на бумаге. А по другой — от пассажиров требуется наличие штампа о прохождении досмотра на бумажном билете. Дополнительный приказ ведомства ликвидирует эти нестыковки.