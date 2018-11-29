«Яндекс.Деньги» добавили в мобильное приложение сервис финансовой аналитики. Новый сервис ежедневно анализирует данные о всех платежах пользователя и показывает, если израсходованная сумма, например, на продукты или одежду, превышает среднюю или установленную человеком как пороговую. Таким образом, пользователь сможет своевременно подкорректировать дальнейшие расходы по конкретным статьям и избежать лишних трат. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Сервис анализирует траты в 24 категориях. Среди них — «Авто», «Отдых», «Продукты», «Связь и ТВ», «Одежда», «Кафе» и другие. Пользователь может также разделить траты в одной торговой точке на разные категории. К примеру, если он купил в супермаркете пельмени и бытовую химию, эти расходы можно разбить в приложении на категории «Продукты» и «Дом и быт».

Статистику расходов можно посмотреть за разные периоды — например, за прошедший день, месяц или год.

Сервис доступен в приложении «Яндекс.Денег» на операционных системах Android и iOS.