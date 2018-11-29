Московская канатная дорога (МКД) от Воробьевых гор до Лужников была остановлена в среду из-за кибератаки на компьютерные серверы.

По словам пресс-службы МКД, 28 ноября в 14 часов мск компьютерные серверы канатной дороги подверглись несанкционированной кибератаке. Сотрудники МКД, обнаружив это, приостановили движение дороги, после чего оперативно высадили всех пассажиров на станциях назначения, для обеспечения максимальной безопасности пассажиров, сообщает РИА Новости .

При этом МКД вынуждена была прекратить перевозку пассажиров, а за дальнейшим графиком работы канатки можно следить на ее сайте.