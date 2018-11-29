Минфин РФ оценивает влияние американских санкций на экономику России как «относительно небольшое», в том числе благодаря принятым в последние годы макроэкономическим решениям, заявил исполняющий обязанности главы департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Тимофеев.

«В любом случае мы готовы к различным сценариям, выстраиваем для себя планы реагирования — то, что мы будем делать. Собственно из этого вытекает то, что делают правительство и департамент. В любом случае мы оцениваем влияние американских санкций на экономику России как относительно небольшое. Для этого есть ряд причин, в том числе принятые макроэкономические решения», — сказал он, выступая на конференции «Санкции и Россия: вместе навсегда?».

«Например, плавающий обменный курс выступает как некий абсорбер, у нас относительно маленькая задолженность, даже внешняя, и она сокращающаяся. Мы хотим, мы надеемся и делаем все для того, чтобы отечественный финансовый сектор был способен заменить источники финансирования, которые Россия исторически получала за рубежом», — продолжил он.

По словам Тимофеева, у российских властей, в том числе у департамента Минфина, выстроен «довольно большой» системный план мероприятий в рамках мер по противодействию санкциям США. «К сожалению, значительная часть работы «грифована», я не могу говорить сильно откровенно», — сказал представитель Минфина.

Наиболее важным блоком вопросов являются внешнеэкономические расчеты. «И у нас довольно амбициозный план, который выражается в словах «переход на расчеты в национальных валютах», — отметил он.