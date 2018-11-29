Мобильное приложение Тинькофф Банка возглавило все рейтинги, составленные аналитическим агентством Markswebb в рамках исследования Mobile Banking Rank 2018. Данные седьмой волны ежегодного исследования эффективности мобильных банков для частных лиц были представлены на днях на сайте компании.

Исследование было проведено в октябре — ноябре 2018 года. Оценивалось более 100 мобильных приложений банков и финансовых компаний отдельно на двух типах мобильных устройств: iPhone и смартфонах Android. Методика описана в сообщении Markswebb .

В 2018 году все мобильные банки оценивались в соответствии с двумя бизнес-моделями, по которым работает цифровое обслуживание: daily banking (мобильный банк как канал для быстрого информирования об остатках и движении средств, а также для совершения платежей и переводов) и digital office (в мобильном банке возможно полноценное обслуживание клиента: выпуск и закрытие продуктов, консультирование, разбор претензий и жалоб, получение документов и справок). Классические универсальные мобильные приложения банков развиваются от парадигмы daily banking к парадигме digital office, подчеркивают исследователи.

Лидерами в концепции daily banking в 2018 году стали мобильные приложения Тинькофф Банка, «Ак Барса» и Бинбанка, указывает Markswebb. По данным компании, за последний год наиболее значимо улучшили свои приложения «Ак Барс», Росбанк, Райффайзенбанк, «Русский Стандарт» и банк «Левобережный», а также мобильные банки карт «Билайн» и «Кукуруза» для iPhone.

«Мобильные технические решения сильно поменяли сценарии входа в приложение и подтверждение операций: практически во все мобильные банки можно войти по отпечатку пальца, а одноразовые пароли доставляются не в СМС, а в push-уведомлениях, из которых они автоматически подставляются в форму подтверждения платежа», — говорится в исследовании.

В концепции digital office лучшими признаны мобильные банки Тинькофф Банка и «Рокетбанка», изначально ориентированных на безофисный формат обслуживания. Также хороший уровень дистанционного обслуживания через мобильные приложения показали банки с выраженной региональной спецификой: «Ак Барс» и Банк Казани (Татарстан), «Левобережный» (Новосибирск). Особенности их реализаций — возможность открывать или подавать заявки на любые продукты онлайн, а также решать проблемы и консультироваться через чат в приложении.

В числе прочего в исследовании отмечается, что активное развитие в мобильном банкинге в 2018 году получил функционал инвестирования в различные финансовые инструменты: паи , облигации , акции , валюту. Многие банки выносят инвестиционный функционал в отдельные приложения.

Еще одна тенденция, на которую указывает Markswebb, — появление отдельных направлений, в которых создаются мобильные банковские приложения со своей спецификой: