Спрос населения на вклады в иностранной валюте в октябре начал восстанавливаться после оттока депозитов, который наблюдался в апреле и августе—сентябре, сообщила на брифинге первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева.

По ее словам, во втором и третьем кварталах снижение валютных вкладов физлиц составило 5,6 млрд долларов.

«Большая часть этого снижения пришлась сначала на апрель, потом — на август-сентябрь 2018 года. Сезонность также сыграла роль, но, видимо, какую-то роль сыграло и обострение санкций», — отметила Юдаева. При этом объем рублевых депозитов вырос на 479 млрд рублей, то есть было частичное замещение валютных вкладов физлиц рублевыми.

«Если говорить про октябрь, валютные вклады физлиц начали восстанавливаться. В первую очередь мы это связываем с повышением ставок привлечения [средств населения] со стороны крупнейших банков», — пояснила Юдаева.

Во втором и третьем кварталах валютные депозиты юрлиц также снижались, но в сентябре рост возобновился, заключила она.