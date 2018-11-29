Российские заемщики чаще всего неверно понимают пункт 8.1 договора о потребительском кредите (займе). Такая тенденция была выявлена Центробанком в рамках опроса двух фокус-групп, рассказал начальник управления регулирования службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Алексей Чирков на Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности в Санкт-Петербурге.

Каждый типовой договор потребительского кредита или займа в России должен быть представлен исключительно в табличной форме, напомнил Чирков. Такая таблица предполагает более десяти пунктов. Один из них (пункт 8.1) содержит бесплатные способы исполнения обязательств перед кредитором. В нем должен быть указан как минимум один способ внесения ежемесячного кредитного платежа без комиссии.

Но, по словам Чиркова, зачастую россияне воспринимают этот пункт как возможность не платить проценты по кредиту или займу, погашая только тело кредита во время внесения очередного ежемесячного платежа с использованием способа из пункта 8.1.



Чирков предупредил, что оформление кредита или займа в банке или микрофинансовой организации предполагает исполнение указанных в кредитном договоре условий, включая уплату процентов за пользование заемными средствами.