Судья Южного округа штата Калифорния Гонзало Куриэль решил, что у Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) недостаточно законных оснований для того, чтобы токены ICO-проекта Blockvest были признаны ценными бумагами, когда SEC намеревалась привлечь к ответственности незарегистрированный ICO-проект.

Комиссия также выдвинула против Blockvest обвинение во введении потенциальных инвесторов в заблуждение с помощью промоматериалов, а также созданием Комиссии по блокчейн-биржам (Blockchain Exchange Commission, BEC), якобы получившей одобрение SEC на регулирование размещения, сообщает Anycoin .

Судья посчитал, что у обвинения нет достаточных подтверждений тому, что инвесторы проекта, то есть 32 человека, вложившие в проект совокупно около 10 тыс. долларов, приобрели токены BLV, исходя из информации о BEC.

Защита утверждала, что токены использовались в тестовых целях, инвесторы и ответчик были друзьями, а возможности привлечь в ходе ICO 2,5 млн долларов инвестиций – сильно преувеличены.