Связь-Банк объявил о запуске системы бесконтактной оплаты Samsung Pay для держателей банковских карт Visa.



«Клиент может совершать платежи без физического использования банковской карты, добавив карту Visa в специальное приложение на мобильном или носимом устройстве Samsung, совместимом с сервисом Samsung Pay», — сообщает пресс-служба кредитной организации.

Там уточняют, что платить совместимыми устройствами Samsung можно не только в платежных устройствах с технологией бесконтактной оплаты, но и во всех POS-терминалах, принимающих банковские карты с магнитной полосой. Такая возможность доступна благодаря собственной технологии MST (Magnetic Secure Transmission), применяемой в Samsung Pay.

«В Samsung Pay реализована трехуровневая защита платежных операций с использованием банковских карт: токен вместо реального номера карты, обязательная авторизация по отпечатку пальца, радужке глаза (в зависимости от модели устройства) или ПИН-коду приложения для каждой попытки оплаты и встроенная система безопасности Samsung KNOX, которая обеспечивает защиту данных независимо от операционной системы устройства», — отмечают в финорганизации.