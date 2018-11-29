Суд швейцарского кантона Цуг принял решение о прекращении деятельности майнинговой компании Envion AG за проведение в середине января этого года ICO, в ходе которого с нарушением требований законов было привлечено 100 млн долларов инвестиций.

Как сообщает Anycoin , компания строилась вокруг идеи об использовании для добычи криптовалют Mobile Mining Units (MMUs) и «чистой» электроэнергии, но создатели проекта не нашли взаимопонимания. Маттиас Востманн заявил, что Майкл Луков выпускает больше токенов EVN, чем предполагалось. Проведя докапитализцию, Востманн уменьшил долю партнера в компании.

Выяснилось, что компания фактически вела работу на базе компании Trado Лукова в Берлине – и там же находится большая часть средств проекта. При этом компания не проводила аудитов, а когда Востманн ушел с поста главы правления, эта структура перестала существовать.