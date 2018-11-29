Арбитражный суд Северо-Западного округа подтвердил отказ бывшему владельцу ЗАО «Группа Джей Эф Си» (головная компания группы JFC — крупнейшего импортера фруктов в Россию) Владимиру Кехману в освобождении его от дальнейшего исполнения обязательств перед кредиторами. Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на определение суда.

Кехман обжаловал в кассации определение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 19 июля. Тогда была завершена процедура реализации имущества Кехмана, однако он не был освобожден от дальнейшего исполнения требований кредиторов.

Общая сумма требований кредиторов бизнесмена, включенных в реестр, составила 9,45 млрд рублей. Из них были удовлетворены требования на сумму 9,2 млн, отметил суд.

Арбитраж счел, что «имущество Кехмана не исчерпывается объектами и доходами, раскрытыми в рамках настоящего дела: заработная плата, получаемая в двух театрах, запонки, икона и портрет». Активы, находящиеся за рубежом, должником раскрыты не были, говорится в определении.

В феврале суд отклонил заявление Сбербанка о привлечении к субсидиарной ответственности Кехмана.

В ходе анализа активов ЗАО его конкурсный управляющий установил, что должником в период с 2012 по 2015 год велась заведомо убыточная деятельность. Кехман, который в тот период являлся генеральным директором компании-должника, намеренно осуществлял в период процедуры наблюдения убыточную деятельность с превышением пределов полномочий, своими действиями он причинил ущерб, вследствие чего полное погашение задолженности ЗАО перед кредиторами стало невозможным. Это является самостоятельным основанием для привлечения ответчика к субсидиарной ответственности, говорится в заявлении банка. Совокупный финансовый результат таких операций — убыток в объеме около 4 млрд рублей.



Суд 2 августа 2016 года по заявлению Сбербанка признал Кехмана банкротом.

