Убыток БКФ Банка по итогам десяти месяцев убыток составил 97,9 млн рублей, хотя еще месяцем ранее он был прибыльным — 21,7 млн рублей. Резкое ухудшение состояния связано с громкой историей неудачной реконструкции парка Победы в Севастополе. Банку может потребоваться докапитализация, но рассчитывать на обещанную поддержку бенефициара — Ольги Миримской — банку вряд ли стоит: в отношении нее принято к производству дело о банкротстве, пишет «Коммерсант».

БКФ Банк выдал гарантию подрядчику «Глассок Крыма» в рамках госконтракта и предоставлял финансирование, однако власти Севастополя расторгли контракт с компанией. В октябре БКФ заблаговременно создал резервы на 112,8 млн рублей, причем 80 млн пришлись на кредиты российским юрлицам, именно столько БКФ предоставлял «Глассок Крыма» в рамках кредита ранее.

Между тем с Согласно информации на сайте госзакупок, власти Севастополя требуют, чтобы банк исполнил гарантию по проекту строительства парка Победы на сумму 263 млн рублей. В БКФ уверяют, что это не отразится на результатах банка — гарантия полностью зарезервирована. Хотя совокупный объем резервов банка ниже указанной суммы — 212 млн рублей (по кредитам, ценным бумагам и обязательствам перед нерезидентами) по данным на 1 ноября. Кроме того, в БКФ указывают, что заказчик добровольно снизил общий лимит ответственности банка по гарантии на сумму более 89 млн рублей, а возможные убытки банка, связанные с выплатами по ней, застрахованы в компании из топ-10. Впрочем, подтверждений данной информации газете найти не удалось ни в правительстве Севастополя, ни среди крупнейших страховщиков.

По оценкам экспертов, если БКФ исполнит указанную гарантию, его нормативы достаточности капитала Н1.1 и Н1.2 опустятся чуть ниже критического уровня — 5,5% и банку потребуется оперативная докапитализация. Ранее в БКФ указывали, что заручились поддержкой бенефициара банка Ольги Миримской и «она готова оказать помощь банку в целях покрытия возможных убытков из личных ресурсов».

Однако теперь рассчитывать на это банку вряд ли стоит. По данным Арбитражного суда Московской области, 26 ноября суд принял к рассмотрению заявление бывшего супруга Миримской, Алексея Голубовича, о признании ее банкротом. Он требует с Ольги Миримской 94,9 млн рублей в рамках раздела имущества. Изначально размер требований был 190 млн рублей, но часть их удовлетворена.

Потенциальное банкротство бенефициара банка не отразится на деятельности БКФ, так как объем взаимных обязательств между банком и Ольгой Миримской крайне незначителен, сообщили в банке, затруднившись уточнить сумму. «В нормальной работе банка кроме непосредственно бенефициара банка заинтересованы также члены ее семьи, которые могут в случае необходимости оказать помощь банку», — отметили там.

Однако банкротство относится к неудовлетворительной деловой репутации собственника в глазах ЦБ, а сам процесс несет репутационные риски и чреват оттоком клиентов для банка, указывают эксперты.