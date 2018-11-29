Группа ВЭБа готовится принять новую концепцию развития лизинга на 2019—2024 годы, согласно которой лизинговый портфель планируется нарастить почти в два раза до конца 2024-го. Об этом сообщил РИА Новости источник, знакомый с документом, передало накануне агентство «Прайм».

По словам источника, правление ВЭБа предварительно одобрило новую концепцию, ее утверждение планируется на наблюдательном совете госкорпорации в декабре 2018 года.

«В рамках новой концепции развития до конца 2024 года планируется нарастить лизинговый портфель почти в два раза по сравнению с текущим показателем», — рассказал собеседник агентства. При этом фокус будет сделан на предоставлении в лизинг воздушных, морских и речных судов, железнодорожной техники, «сложного производственного и строительного оборудования для развития промышленности и поддержки экспорта», указал источник.

Согласно документу, особое внимание будет уделяться развитию городов, с этой целью ВЭБ планирует реализацию комплексных решений для региональных и муниципальных властей с применением лизинга в области общественного транспорта и создания инфраструктуры. При этом фокусные направления лизинга возьмет на себя сама госкорпорация, подчеркнул собеседник агентства. «ВЭБ-лизинг» в свою очередь продолжит исполнение обязательств в полном объеме перед клиентами и кредиторами, в том числе иностранными.



«Бизнес-процессы и обеспечивающие функции будут централизованы для ускорения принятия решений, устранения дублирования функций и сокращения операционных расходов», — пояснил собеседник агентства решение правления.