Третий по размеру активов российский госбанк — Газпромбанк — закрыл информацию о кредитных требованиях к резидентам иностранных государств, которую он ранее раскрывал по закону о банках, выяснил РБК . В соответствующей квартальной форме 0409805 по состоянию на 1 октября 2018 года банк указывает сумму требований к иностранным резидентам в 1,084 трлн рублей, по которым не дает страновой разбивки. В долларовом эквиваленте на отчетную дату это около 16,5 млрд долларов.

Эту информацию Газпромбанк перестал раскрывать на сайте ЦБ после апрельских санкций против российских бизнесменов, включая Олега Дерипаску и Виктора Вексельберга, и их компаний. По состоянию на 1 апреля крупнейшими должниками Газпромбанка были резиденты Кипра (243,5 млрд рублей), далее шли Австрия (93,9 млрд рублей) и офшор Гернси (53,5 млрд рублей). 29 млрд рублей требований приходилось на Узбекистан, 27 млрд — на Люксембург, 23 млрд — на Нидерланды, 18 млрд — на Британские Виргинские острова.

На середину 2018 года требования Газпромбанка к иностранным резидентам, информация о которых перестала раскрываться публично, составляли 607 млрд рублей, а за третий квартал увеличились на 79%. Объемы требований к резидентам той или иной страны (юрисдикции) нужны для того, чтобы банки могли рассчитать так называемые антициклические надбавки к капиталу в рамках международных стандартов «Базель III».

В феврале 2018 года ЦБ разъяснял, что банки должны отражать все требования к иностранным резидентам по каждой юрисдикции отдельно и могут сгруппировать требования без страновой разбивки, только если они составляют менее 5% от совокупных. Газпромбанк — единственный из банков, у кого эта информация больше не раскрывается на сайте ЦБ, следует из базы данных Банка России, которую изучил РБК.

«Газпромбанк никогда не засекречивал данные об иностранных заемщиках. VI раздел 805 формы отчетности не является сегментом по страновому раскрытию бизнеса банковских групп. Его цель — продемонстрировать дополнительное отвлечение капитала от сделок с резидентами стран, где действуют национальные антициклические надбавки к нормативам достаточности банковского капитала. Начиная с текущего года Банк России предоставил банковским группам право не раскрывать в данном разделе информацию по сделкам с резидентами стран с нулевой соответствующей надбавкой при условии несущественного (менее 5%) объема сделок с соответствующей страной. Банк ГПБ воспользовался этой агрегирующий опцией на две последние квартальные даты (за шесть и за девять месяцев 2018 года)», — сообщила РБК пресс-служба Газпромбанка.

В пресс-службе заявили, что банк готов предоставить соответствующие данные по запросу СМИ, однако в ответ на запрос РБК этих данных пока не предоставили.

Газпромбанк с 2014 года находится под секторальными санкциями США и ЕС, ограничивающими его возможности привлекать западное финансирование. азпромбанк наряду с остальными российскими госбанками фигурирует в законопроектах американских конгрессменов, которые предлагают заблокировать счета и операции этих банков в американской юрисдикции. В связи с этим Газпромбанк мог воспользоваться особыми нормами раскрытия информации для банков, попавших под западные санкции, введенными ЦБ в ноябре.