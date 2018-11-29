России и Китаю необходимо активнее развивать сотрудничество между ведущими банками, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин, выступая на российско-китайском энергетическом бизнес-форуме.

«Необходимо активнее развивать взаимодействие между ведущими банками наших стран», — сказал Сечин.

Он также отметил, что взаимодействие двух стран должно шире распространяться на сферы интеграции цепочек поставки и локализации самого современного оборудования, новых системных решений, затрагивать вопросы цифровизации энергетики и финансирования проектов.