Уральским банком Сбербанка выпущена первая электронная банковская гарантия таможенных платежей. При работе с электронными гарантиями не требуется предъявлять на таможне сопроводительные документы (доверенности, приказы и т.д.). А саму гарантию в таможню направляет банк.

Как говорится в сообщении кредитной организации, создание электронных гарантий таможенных платежей позволило сократить срок с момента выдачи гарантии до ее принятия Федеральной таможенной службой с недели до нескольких часов. При этом время обработки гарантии таможенными органами сократилось до 3 часов.

У клиента есть возможность получить информацию о приеме банковской гарантии в режиме онлайн в «Личном кабинете участника ВЭД» на сайте Федеральной таможенной службы.