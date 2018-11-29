Сбербанк и Белгазпромбанк заключили генеральное соглашение о предоставлении торгового финансирования. В рамках соглашения Белгазпромбанк получил возможность привлекать у Сбербанка краткосрочные и долгосрочные кредиты в долларах США, евро, российских рублях и китайских юанях.

Привлекаемое фондирование будет направляться на финансирование внешнеторговых проектов клиентов Белгазпромбанка, соответствующих основным стратегическим задачам: на поддержку частной деловой инициативы, развитие малого и среднего предпринимательства, говорится в сообщении Сбербанка.

По словам директора управления торгового финансирования и корреспондентских отношений Сбербанка Евгения Кравченко, Подписание соглашения о предоставлении финансирования — новый этап в отношениях между Сбербанком и Белгазпромбанком, который создаст фундамент для долгосрочного партнерства.