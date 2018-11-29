Банк «Русский Стандарт» по итогам трех кварталов 2018 года получил прибыль в размере 3,946 млрд рублей по МСФО. Об этом сообщили в кредитной организации, уточнив, что ее прибыль за аналогичный период 2017 года равнялась 1,449 млрд.

«Стабильный рост прибыли (1,534 миллиарда рублей за третий квартал 2018 года) стал возможен благодаря улучшению качества кредитного портфеля, взвешенному подходу к формированию доходности с учетом риска, а также модернизации продуктового ряда», — отметил председатель правления банка «Русский Стандарт» Александр Самохвалов.

По итогам трех кварталов рост чистого процентного дохода за вычетом резервов на обесценение составил 31% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Процентный расход составил 13,6 млрд рублей, практически не изменившись в годовом выражении.

Операционные расходы по итогам трех кварталов уменьшились на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, в том числе благодаря оптимизации бизнес-процессов.

Расходы на резервы снизились за три квартала 2018 года на 4,9 млрд рублей, или 61% по сравнению с предыдущим годом. Это было обусловлено «улучшением качества кредитного портфеля, а также консервативным подходом банка к оценке рисков в текущей и прогнозируемой экономической ситуации», поясняется в сообщении.

В числе прочего отмечается, что в части возвращения долгов банк сфокусировался на развитии собственной collection-службы, что позволило уменьшить долю неработающих кредитов в розничном портфеле до 8,2% (при их покрытии резервами на уровне 184%).

Кредитный портфель банка по итогам III квартала увеличился на 2,8 млрд рублей (3,2%), во II квартале рост составил 2,9 млрд (3,4%), указано в релизе. Сумма кредитного оборота по картам банка за три квартала составила около 45,3 млрд рублей. Было выдано более 536 тыс. потребительских кредитов на общую сумму свыше 34,7 млрд.

«Банк ориентирован на депозиты физлиц как основной источник фондирования и использует сделки РЕПО для поддержания краткосрочной и среднесрочной ликвидности. В настоящее время банк «Русский Стандарт» располагает значительным запасом ликвидности для развития бизнеса», — отмечается в релизе. Уточняется, что портфель депозитов физических лиц превысил 148,7 млрд рублей на 1 октября 2018 года.



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