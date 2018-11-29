Суммарный призовой фонд составляет 300 тыс. рублей.
Росбанк дал старт очередному чемпионату по анализу данных Happy Data Year, который проводится на площадке boosters.pro.
Участникам конкурса предлагается решить задачу оптимального расположения устройств банкоматной сети Росбанка. В качестве обучающей выборки участникам подготовлены данные о геопозиции шести тысяч банкоматов Росбанка и его партнеров, а также целевая переменная — индекс популярности банкомата, говорится в сообщении банка.
Кроме основных призов за лучшие решения дополнительно введены номинации за лучшую техническую реализацию, презентацию, оригинальный подход к генерации признаков и чистоту кода.
Онлайн-этап соревнования завершится 10 января 2019, когда будут определены победители и участники, занявшие призовые места. 14 января пройдет церемония награждения финалистов, на которую будут приглашены ТОП-50 участников.
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