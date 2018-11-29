Росбанк дал старт очередному чемпионату по анализу данных Happy Data Year, который проводится на площадке boosters.pro.

Участникам конкурса предлагается решить задачу оптимального расположения устройств банкоматной сети Росбанка. В качестве обучающей выборки участникам подготовлены данные о геопозиции шести тысяч банкоматов Росбанка и его партнеров, а также целевая переменная — индекс популярности банкомата, говорится в сообщении банка.

Кроме основных призов за лучшие решения дополнительно введены номинации за лучшую техническую реализацию, презентацию, оригинальный подход к генерации признаков и чистоту кода.

Онлайн-этап соревнования завершится 10 января 2019, когда будут определены победители и участники, занявшие призовые места. 14 января пройдет церемония награждения финалистов, на которую будут приглашены ТОП-50 участников.