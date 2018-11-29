В банковском секторе РФ увеличился дисбаланс по срочности активов и обязательств кредитных организаций, характеризующийся растущим превалированием долгосрочных активов и краткосрочных обязательств, что означает рост подверженности банков процентному риску в будущем. Об этом говорится в опубликованном Центробанком «Обзоре финансовой стабильности» за II—III кварталы 2018 года.

Как поясняет регулятор, в III квартале текущего года в российском финансовом секторе прекратилась тенденция снижения процентных ставок и начался их рост по отдельным типам активов и обязательств (в первую очередь рост коснулся доходностей по облигациям и ставок по кредитам и депозитам клиентов — нефинансовых организаций).

«Несмотря на сокращение процентного спреда по вновь выдаваемым кредитам и привлекаемым депозитам, в III квартале банки еще не столкнулись с сокращением чистых процентных доходов по операциям с юридическими и физическими лицами. При этом в рассматриваемый период увеличился дисбаланс по срочности активов и обязательств банков, характеризующийся растущим превалированием долгосрочных активов и краткосрочных обязательств в структуре активов и обязательств банков... Это говорит о росте подверженности банков процентному риску в будущем».

В то же время по результатам анализа чувствительности банков к сдвигу кривой процентных ставок выявлено, что даже при существенном росте ставок (до 500 базисных пунктов) в течение года ни у одного из топ-30 банков в результате реализации процентного риска не будет нарушен минимально допустимый уровень норматива достаточности капитала Н1.0.



В Банке России добавляют, что настоящий момент разрабатываются проекты новых нормативных документов и рекомендаций в области управления процентным риском банковского портфеля.